Sister Act 3, Whoopi Goldberg vorrebbe recitare con Jenifer Lewis

Le due attrici hanno parlato del sequel del film, annunciato per Disney+ nel 2020 ma che ancora non sembra essere ufficialmente in lavorazione

Whoopi Goldberg e Jenifer Lewis parlano di Sister Act 3

"Sai che faremo ancora quel film", ha detto Whoopi Goldberg a Jenifer Lewis. Le due hanno recitato insieme nel primo Sister Act e l'interprete della celebre Deloris Wilson vorrebbe replicare anche nel terzo capitolo. “Farei tutto il possibile per lavorare con lei perché è divertente”. Anche Jenifer Lewis si è detta pronta a girare il sequel per Disney+, e ha rivelato di essere stata lei ad insegnare a Whoopi Goldberg come cantare sul set. “Volevano usare la mia voce e ho detto a Whoopi, 'Guarda, prendi una spazzola per capelli e fai finta di avere 15 anni mentre canti Gladys Knight and the Pips' e Whoopi lo ha fatto, ha cantato", ha ricordato l'attrice, che in Sister Act interpretava Michelle.