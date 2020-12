Sister Act 3, annunciato l'arrivo in streaming

L’attrice, classe 1955, è pronta per tornare a rivestire i panni di Suor Maria Claretta

Alcune settimane fa Whoopi Goldberg, classe 1955, è stata protagonista del celebre talk-show The Late Late Show with James Corden. Nel corso dell’intervista l’attrice ha parlato della lavorazione del terzo capitolo di Sister Act, un vero e proprio fenomeno mediatico in grado di conquistare il pubblico di tutto il mondo con due celebri pellicole.