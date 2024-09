Addio a Maggie Smith, morta l'attrice britannica due volte Oscar

Gigante della recitazione anglosassone, aveva 89 anni. La sua è stata una carriera variegata, tra cinema d'autore e blockbuster. Aveva recitato nella saga di Harry Potter e in Downton Abbey

È morta a 89 anni Maggie Smith, attrice britannica vincitrice di due premi Oscar con una lunghissima carriera alle spalle, fatta di opere autoriali e straordinari successi popolari come la saga di Harry Potter e la serie tv Downton Abbey. La notizia della sua scomparsa è stata data dalla BBC. Aveva vinto l'Oscar due volte, su un totale di sei nomination: nel 1970 per La straordinaria voglia di Jean e nel 1979 per California Suite, la prima volta da protagonista, la seconda da non protagonista.

Gli inizi Quando studi recitazione alla "Oxford Playhouse School" e poi nel 1959 entri a far parte della l'Old Vic, la più prestigiosa compagnia teatrale inglese, il tuo destino e scritto e sai già che diventerai una grandissima protagonista del palcoscenico e pure del grande e piccolo schermo. Già con il suo lungometraggio d’esordio Senza domani di Seth Holt, ottiene candidatura ai BAFTA Awards come miglior attrice debuttante. A seguire una serie di interpretazioni in ruoli secondari ma assolutamente memorabili in I cinque ladri d'oro (1962) di Michael Truman, International Hotel (1963) di Anthony Asquith, accanto a Elizabeth Taylor e Richard Burton, e Il magnifico irlandese (1965) di Jack Cardiff, dove affiancò Rod Taylor e grazie al quale conquista la seconda candidatura ai BAFTA Ma il ruolo che la consacra definitivamente icona del cinema è quello di Desdemona in Otello (1965), pellicola di enorme successo dove affianca il titano Laurence Olivier. Acclamata dalla critica, ottiene la candidatura ai Golden Globe come miglior attrice e la prima delle sue tante candidature all'Oscar come miglior attrice non protagonista.

IL PRIMO OSCAR

Diretta dal maestro Joseph L. Mankiewicz, insieme a Rex Harrison, Susan Hayward e Capucine, veste i panni di un’astuta infermiera nella deliziosa commedi a tinte gialle Masquerade (1967) Nell’anno seguente interpreta Milioni che scottano di Eric Till, accanto a Peter Ustinov. NEL 1969 è la protagonista assoluta in La strana voglia di Jean di Ronald Neame, nei panni dell'anticonvenzionale docente Jean Brodie. Per la sua intensa interpretazione, Maggie Smith ottenne la candidatura ai Golden Globe, le viene assegnato il BAFTA Awards e vince il primo Oscar come miglior attrice nel 1970