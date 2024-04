The Miracle Club, trama e cast del film con Maggie Smith

Diretto da Thaddeus O’Sullivan, The Miracle Club è uscito nelle sale cinematografiche nel 2023. A un anno di distanza, eccolo debuttare in chiaro su Rai 1, martedì 16 aprile.

The Miracle Club, la trama

The Miracle Club è ambientato nella Dublino del 1967. O meglio: è ambientato nei suoi sobborghi, a Ballygar, dove vive una comunità operaia e dove la vita è scandita da fede e lealtà. Impossibile, qui, pensare di emergere. Specialmente se sei donna. Tanto che, per le donne di Ballygar, il sogno più grande è vincere un viaggio a Lourdes per assaporare un po' di libertà. Così, con la complicità di un parroco, tre anziane amiche si aggiudicano l'agognato biglietto vincendo una gara di talenti. Le tre non hanno mai lasciato Dublino: quel viaggio è per loro l'opportunità di essere "altro", di vivere a pieno la vita, d'essere indipendenti, ma anche di riflettere. Perché, ciascuna di loro, ha un suo miracolo nel cuore. A scombinare le carte in tavola ci pensa Chrissie, di ritorno da un lungo esiglio negli USA. La donna riporta a galla vecchie ferite, costringe le altre a fare il conto col passato. E permette loro di capire che, in fondo, il vero miracolo è l'amicizia.