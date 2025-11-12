Meryl Streep e Anne Hathaway riprendono i ruoli iconici di Miranda Priestly e Andy Sachs, mentre la storia si sposta nell’era digitale tra crisi dell’editoria e nuovi equilibri di potere. Uscita italiana fissata per il 29 aprile 2026

Dopo quasi vent’anni, 20th Century Studios ha pubblicato il primo teaser trailer de Il diavolo veste Prada 2. Le immagini iniziali riportano Miranda Priestly e Andy Sachs esattamente dove le avevamo lasciate: nell’ascensore di Runway. “Ci hai messo molto a tornare”, dice la Miranda di Meryl Streep alla Andy interpretata ancora una volta da Anne Hathaway. Un ritorno che ha subito acceso la curiosità dei fan e segna la reunion del cast originale.



Miranda contro la rivoluzione digitale

Il sequel del film del 2006 – tratto dal romanzo di Lauren Weisberger – riporta sullo schermo Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci ed Emily Blunt. Non c’è ancora una sinossi ufficiale, ma lo studio ha lanciato un messaggio chiaro: “Gird your loins” (“Preparatevi”). Secondo Variety, la trama si sposterà su un terreno inedito: Miranda Priestly dovrà affrontare il declino dell’editoria tradizionale, mentre il suo impero cartaceo vacilla sotto i colpi della rivoluzione digitale. Non più solo la direttrice temuta e impeccabile, ma una figura che lotta per sopravvivere in un mercato che cambia troppo in fretta.



Nuovi equilibri e data di uscita

La vera svolta narrativa riguarda il rapporto tra Miranda e Emily. Il personaggio di Emily Blunt, un tempo assistente sottomessa, oggi è un’executive di alto livello in un gruppo del lusso. E ha in mano qualcosa che Miranda non può perdere: i budget pubblicitari indispensabili per salvare Runway. Uno scontro che ribalta le dinamiche del primo film, trasformando la vecchia relazione padrone-assistente in una battaglia tra pari, dove il potere economico diventa l’arma decisiva.

Il film, diretto da David Frankel e scritto da Aline Brosh McKenna, riunisce il cast originale e introduce nuovi volti come Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Pauline Chalamet e B.J. Novak. Tracie Thoms e Tibor Feldman tornano nei ruoli di Lily e Irv. Prodotto da Wendy Finerman, con Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna come executive producer, Il diavolo veste Prada 2 arriverà nelle sale italiane il 29 aprile 2026.