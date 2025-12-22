What Happens At Night, Mads Mikkelsen nel film di Martin Scorsese

Il film, basato sull’omonimo romanzo, vedrà dietro la macchina da presa Martin Scorsese. Protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Patrick Marber ha firmato la sceneggiatura

Martin Scorsese dirigerà What Happens At Night. Il film vedrà protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Stando a quanto rilanciato anche da World of Reel, Mads Mikkelsen sarebbe entrato a far parte del cast. Al momento massimo riserbo sugli altri dettagli della pellicola.

What Happens At Night, i dettagli del film Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence (FOTO) saranno i protagonisti di What Happens At Night, film basato sull'omonimo romanzo. Secondo quanto rivelato recentemente, Mads Mikkelsen sarebbe stato scelto per far parte del film diretto da Martin Scorsese. Al momento massimo riserbo sui nomi degli altri attori del cast. Patrick Marber ha scritto la sceneggiatura. Deadline ha annunciato in esclusiva che le riprese dovrebbero prendere avvio nel 2026. Al momento nessuna informazione sulla possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attender per poter conoscere tutti i dettagli.

Deadline ha diffuso la sinossi della pellicola: "La storia da sogno segue una coppia americana sposata che si reca in una piccola e innevata cittadina europea per adottare un bambino. I due si sistemano in un hotel cupo e in gran parte deserto, dove incontrano un enigmatico cast di personaggi, tra cui una cantante esuberante, un uomo d'affari depravato e un carismatico guaritore". La trama prosegue: "Niente è come sembra in questo strano mondo ghiacciato. Mentre la coppia lotta per reclamare il bambino, sembra che sappiano sempre meno di sé stessi e della vita che hanno costruito insieme".