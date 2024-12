Judi Dench compie 90 anni, i 15 ruoli più famosi dell'attrice. FOTO

5/16 ©Webphoto

L’Oscar (e un altro Bafta) per Judi Dench arriva poco dopo: vince la statuetta come miglior attrice non protagonista per il film del 1999 Shakespeare in Love, ancora diretto da John Madden. Interpreta la regina Elisabetta I: un’apparizione che dura una decina di minuti ma le vale il premio più prestigioso. La pellicola - che racconta l'amore dello scrittore William Shakespeare per la nobildonna lady Violet, nato durante la preparazione dell’opera teatrale Romeo e Giulietta - in tutto vince 7 Oscar, tra cui quello come miglior attrice protagonista a Gwyneth Paltrow

