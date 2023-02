Judi Dench, recitare è "impossibile" a causa della perdita della vista

In attesa di trovare una macchina in grado di indicarle e di insegnarle le battute sui copioni, l'attrice Premio Oscar di 88 anni riceve aiuto dagli amici più cari Condividi

Judi Dench, 88 anni, ha sempre vantato un'ottima memoria fotografica, ma la progressiva perdita della vista, dovuta alla condizione degenerativa degli occhi che l'ha colpita, ha reso "impossibile" imparare le battute sui copioni. "Devo trovare una macchina che non solo mi insegni le mie battute, ma mi indichi anche dove appaiono sulla pagina", ha dichiarato Dench in un'intervista al The Graham Norton Show riportata da People. "Trovavo molto facile imparare le battute e ricordarle. Potrei recitare La dodicesima notte per intero ora".

LO STRATAGEMMA approfondimento The Crown, Judi Dench attacca: "Confonde fiction e realtà" Per superare gli ostacoli legati al calo della vista e per memorizzare nuove sceneggiature, Dench può però contare sull’aiuto degli amici, che leggono i dialoghi per lei: “Ho dovuto trovare un altro modo di imparare le battute, che è avere i miei grandi amici che me le ripetono in continuazione. Quindi devo imparare attraverso la ripetizione, e spero solo che le persone non noteranno troppo se tutte le battute sono completamente senza speranza!”.



UNA CARRIERA SEMPRE IN MOTO approfondimento Judi Dench: le foto più belle dell'attrice Dench, che con otto nomination è la quarta attrice più candidata nella storia dei Premi Oscar insieme a Cate Blanchett, Glenn Close e Geraldine Page, ha però ottenuto una sola vittoria nel 1999 per l’interpretazione della Regina Elisabetta I in Shakespeare in Love. Tra le ultime candidature ricevute, stavolta come Miglior attrice non protagonista, c'è anche quella per Belfast, film sull'infanzia irlandese dell'alter-ego del regista diretto da Kenneth Branagh. Recentemente Dench è apparsa anche in un piccolo cameo al fianco di Ryan Reynolds e Will Ferrell nel musical Spirited – Magia di Natale.