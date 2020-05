Judi Dench sulla copertina di Vogue: com'è cambiata negli anni

A 85 anni, Judi Dench è l’attrice più anziana ad essere mai comparsa sulla copertina di Vogue. All’interno dell’edizione britannica del magazine, un’intervista all’attrice e un racconto sulla sua quarantena nel Surrey. È considerata una leggenda vivente, Judi Dench, una tra le migliori attrici di teatro di sempre. Diventata celebre a livello internazionale grazie al ruolo di M nei film di James Bond, vince l'Oscar alla miglior attrice non protagonista per “Shakespeare in Love”. Ma com’è cambiata negli anni?