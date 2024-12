Liza Minnelli, in lavorazione una serie tv basata sul suo memoir

Il memoir di Liza Minnelli, in uscita nella primavera del 2026, diventerà una serie tv. Come riporta Variety, Warner Bros. TV e Magnolia Hill stanno collaborando per opzionare il progetto. Il libro, che Minnelli sta scrivendo insieme al collaboratore e amico di lunga data Michael Feinstein e a Josh Getlin e Heidi Evans, racconterà non solo la carriera dell’attrice, cantante e ballerina nel mondo dello spettacolo, ma anche l’esperienza con il disturbo da uso di sostanze. Sam Haskell, fondatore di Magnolia Hill ed ex agente di Minnelli, guida lo sviluppo della serie. “Sono più che entusiasta di lavorare con Sam Haskell di Magnolia Hill Productions e Warner Bros. Television per dare vita alla mia storia in questo modo speciale”, ha detto in una nota Minnelli. “Sam è stato un caro amico e una parte inestimabile della mia vita professionale, e non potrei pensare a un collaboratore più adatto per questo progetto incredibilmente personale. Non vedo l’ora di condividere la mia storia con il mondo. Non fiderei di questa storia con nessuno oltre a Sam. La mia convinzione è sempre stata: “Dillo quando me ne sarò andato!”. Il disturbo da uso di sostanze non riguarda la forza di volontà o la forza. Riguarda il cablaggio del nostro cervello, il modo in cui la genetica influisce sulle nostre vite e su quelle di coloro che amiamo... ed è giunto il momento di rimuovere la vergogna e lo stigma. Sono grato di poter sperimentare la longevità lavorando sul recupero ogni giorno della mia vita”.