Spider-Man 4: Zendaya tornerà come MJ. Le riprese attese in autunno

Nuove indiscrezioni di insider hollywoodiani confermano la presenza di Zendaya Coleman nel ruolo di MJ per l'atteso Spider-Man 4. Cosa sappiamo sul cinecomic le cui riprese potrebbero iniziare tra settembre e ottobre, dalla trama al nome del possibile nuovo regista

Spider-Man 4, l'atteso nuovo capitolo delle avventure dell'Uomo Ragno targato Sony e Marvel Studios, sembra essere un progetto sempre più concreto.

Nuove indiscrezioni di insider hollywoodiani darebbero per certa la presenza di Zendaya Coleman nel nuovo film richiesto a gran voce dai fan del supereroe di cui si parla già da diverso tempo.

La conferma arriva da più parti ed è la voce di Jeff Sneider, per ora, a stagliarsi sopra le altre. Il giornalista ha inviato notizie sul progetto attraverso la sua newsletter nella quale ha aggiunto che la produzione del film è una realtà e le riprese potrebbero iniziare entro la fine del 2024, probabilmente tra tra settembre ed ottobre.

Zendaya tornerebbe a vestire i panni di Mary Jane “MJ” Watson nel MCU anche se le certezze rispetto a Spider-Man 4 non sono tantissime. Molti i nomi in ballo in queste ore a partire da quello del regista. Tra i favoriti c'è Justin Lin che ha diretto vari capitoli della saga di Fast & Furious.

Zendaya Coleman nel nuovo Spider-Man

Non ci sono dubbi per gli addetti ai lavori d'Oltreoceano. Zendaya tornerà a popolare le avventure di Spider-Man sul grande schermo per un nuovo lungometraggio che darà seguito alle vicende del fortunato Spider-Man: No Way Home del 2021.

L'attrice attualmente al cinema con Dune: Parte due (leggi LA RECENSIONE) e ai nastri di partenza della promozione di Challengers di Luca Guadagnino avrebbe un nuovo importantissimo impegno in agenda coi Marvel Studios che avrebbe la precedenza sulla serie Euphoria la cui produzione, sarebbe stata comunque garantita da HBO nel prossimo futuro.

Cosa si sa del nuovo Spider-Man? Le ultime interviste di Tom Holland, l'amichevole supereroe di quartiere dal 2016, hanno rivelato le perplessità dell'attore britannico rispetto alla possibilità di riprendere l'iconico costume con la ragnatela perché la trilogia iniziata con Spider-Man: Homecoming sarebbe a suo parere perfetta e lui, legatissimo al personaggio, ha ribadito di non essere intenzionato a tornare sul set a patto di avere tra le mani un nuovo progetto particolarmente meritevole. Accanto a queste dichiarazioni della fine del 2023 (che non smentiscono l'avvio di trattative tra la produzione e l'attore), altre fonti riferivano della possibilità di avere un nuovo Spider-Man in sala tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, finestra disponibile stando ai calendari delle uscite previste dei film del Marvel Cinematic Universe. leggi anche Euphoria, HBO smentisce i rumor sulla cancellazione della stagione 3

Spider-Man 4: Justin Lin alla regia? Chi dovrebbe dirigere il nuovo capitolo di Spider-Man e di cosa parlerà? Il nome di Justin Lin, che ha diretto nel 2021 il suo ultimo lavoro, Fast & Furious 9 - The Fast Saga, si sta facendo spazio tra gli altri. Il taiwanese naturalizzato statunitense, specializzato in film d'azione, potrebbe rimpiazzare Jon Watts, che ha firmato l'ultima trilogia di Spider-Man, per avviare una storia tutta nuova con i personaggi alle prese con una vita più adulta.

Secondo quanto ha riferito Alex Perez la nuova trama potrebbe slegare sempre più Peter Parker dalle azioni di Spider-Man, una ipotesi possibile e non confermata dagli studios, che fa seguito ai fatti dell'ultimo film del 2021.

Dal momento che nessuno più ricorda la vera identità del supereroe, quest'ultimo potrebbe dedicarsi anima e corpo alla guerra contro il crimine seguendo le orme di un altro illustre vigilante, il Batman di Robert Pattinson in The Batman del 2022. leggi anche The Batman 2, James Gunn smentisce la presenza di Hush e Robin