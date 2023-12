The Batman 2, rivelati i primi dettagli: presenti anche Hush e Robin?

the batman 2, hush e robin nel film?

Secondo quanto riportato recentemente, The Batman 2 vedrà il ritorno di tutti gli attori principali: Robert Pattinson nel ruolo del protagonista, Zoë Kravitz in quello di Catwoman, Andy Serkis come Alfred, Jeffrey Wright nei panni di James Gordon e Colin Farrell in quelli di Pinguino. The Batman 2 prevederebbe anche l’arrivo di due vecchie conoscenze del pubblico, ovvero Hush e Robin. Al momento nessuna ipotesi sugli attori e nessuna conferma ufficiale sulla veridicità dell’indiscrezione.

Inoltre, ComicBookMovie ha riportato che il film potrebbe contare anche sull’arrivo di Faccia di Creta. Massimo riserbo per quanto riguarda la sinossi.