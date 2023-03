The Batman 2, rumors sostengono che nel film ci sarà Clayface

Deadline ha rivelato un rumor che fa gola ai fan della DC Comics: è possibile che nell’attesissimo film diretto da Matt Reeves, The Batman 2, faccia capolino Clayface, personaggio che in Italia è conosciuto anche con il nome di Faccia d’Argilla

Non è chiaro se Clayface - sempre che compaia nel film, cosa che è ancora tutta da vedere - colleghi l'universo di Batman a quello del DC Cinematic Universe. Il regista Matt Reeves ha dichiarato che lui, Peter Safrane e James Gunn (che sono i CEO di DC) sono intenzionati a sostenere reciprocamente i due universi narrativi. “Ci incontreremo nelle prossime settimane per definire i piani del Batverso” aveva dichiarato qualche mese fa Reeves a Deadline. “Sono entusiasta all’idea di capire cosa vogliano fare” aveva aggiunto riferendosi ai colleghi Safrane e Gunn.

Forse in The Batman 2 ci sarà Clayface, personaggio che in Italia è conosciuto anche con il nome di Faccia d'Argilla. Si tratta per adesso di un rumor, anche se a rivelarlo è uno dei magazine statunitensi meglio informati del mondo dello spettacolo: Deadline. La rivista americana considerata una delle "Bibbie dello showbiz" in queste ore ha dato un bello scossone ai fan della DC Comics, insinuando che nell'attesissimo film diretto da Matt Reeves, The Batman 2, possa fare capolino Clayface. La sua presenza renderebbe di certo più sovrannaturale l'universo narrativo.

La notizia di un possibile film su Clayface circolava fino a poco fa

Poco tempo fa circolava la notizia di un possibile film su Clayface, che si diceva fosse nei piani di Mike Flanagan (il quale però alla fine ha smentito tutto).

Il regista, sceneggiatore e montatore statunitense a cui si deve il sequel del celeberrimo Shining di Stanley Kubrick, Doctor Sleep del 2019, ha da poco smentito le voci che circolavano in rete circa un presunto incontro tra lui e i due CEO di DC, Peter Safran e James Gunn, per discutere del soggetto di Clayface.

“Le notizie circolate oggi sono solo delle speculazioni. Quando una cosa del genere sarà concreta e reale prometto che ve lo farò sapere”, ha scritto Flanagan su Twitter.

Secondo il report di Deadline (che per primo aveva parlato di questo presunto soggetto che Flanagan stava sviluppando), la versione della storia di Clayface non presenterebbe il personaggio come un villain DC ma come un antieroe. Proprio nello stesso report di Deadline si parla di Clayface come personaggio presente in The Batman 2.

Eppure Flanagan aveva un sogno nel cassetto: fare un film su Clayface

C’è da dire però - a discolpa dei fan che si sono lanciati in rete a considerare un film su Clayface firmato Flanagan come già in produzione - che parliamo di un cineasta che un po’ di tempo fa aveva parlato del suo viscerale desiderio di fare un film proprio su Faccia d’Argilla.

“Fin da quando ero bambino ho sempre desiderato fare un film su Superman. Ma mi piacerebbe allo stesso tempo fare anche uno standalone su Clayface, per una storia che potrebbe essere una sorta di tragedia horror e thriller”, queste le sue parole. La rete non dimentica. Ormai nemmeno più verba volant: tutto quanto manent (specialmente se lo posti sui social network).