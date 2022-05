The Batman, video mostra le nuove tecnologie ultra innovative del film

Un interessante making of della pellicola di Matt Reeves mostra la cosiddetta tecnologia "The Volume", un'innovazione tale da aver cambiato la percezione dell'immagine e della scena stessa, a beneficio innanzitutto dell'immedesimazione degli attori. Dopo la grande innovazione dello Stage Craft che prende il posto dello schermo verde (introdotto da “The Mandalorian”), nel film con protagonista Robert Pattinson ci sono tante altre novità riguardanti la maniera di far vedere gli sfondi delle scene

È uscito un interessante making of di The Batman, la pellicola di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro.



Il video con il dietro le quinte condiviso su YouTube in queste ore mostra gli effetti caratterizzati da una tecnologia così innovativa da aver cambiato la percezione dell'immagine e della scena stessa.

Dopo la grande innovazione dello Stage Craft, che prende il posto dello schermo verde dopo essere stato inaugurato sul set di The Mandalorian - nel film con protagonista Pattinson ci sono tante altre novità riguardanti la maniera di far vedere gli sfondi delle scene.

Si parte comunque dalla grande introduzione della tecnologia “mandaloriana”, quella che ha permesso al regista di creare Gotham City in maniera ineccepibile e convincente non solo per lo spettatore ma prima di tutto per l’attore.

Se la recitazione con il green screen infatti è tutto fuorché coinvolgente e immersiva per il cast, che si ritrova a dover recitare davanti a uno schermo verde con un set spoglio, affidandosi solo ed esclusivamente alla propria immaginazione e al proprio talento, stavolta le regole del gioco cambiano.



Reeves nel video racconta ciò che già aveva accennato in svariate interviste, ossia che buona parte del merito va a “The Volume”. Così si chiama la nuova tecnologia cinematografica, quella che Matt Reeves deve ringraziare per questa spettacolare Gotham City. Una Gotham City che non solo il pubblico può godersi appieno, in sala, ma anche la troupe e il cast, già a partire dal set.



The Volume è essenzialmente una combinazione di pannelli LED smart alti circa 6 metri. Questa tecnologia è in grado di eseguire il rendering in tempo reale mentre risponde in maniera intelligente ai movimenti della cinepresa, il che consente di correggere costantemente prospettiva, illuminazione e altri elementi essenziali della scena direttamente sui pannelli.



Potete guardare “The Making Of The Batman” nel video pubblicato sul canale ufficiale di HBO Max, che trovate in fondo a questo articolo.