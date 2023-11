Tom Hardy: "Fortunatamente siamo tornati sul set di Venom 3"

Cinema

Dall'ultimo lavoro di Ferzan Ozpetek ai film presentati in anteprima a vari festival mondiali, passando per i thriller e le pellicole di Natale, ecco i migliori film da vedere in streaming a novembre 2023

Mia - Sky Cinema Uno. Edoardo Leo recita in un dramma familiare che indaga il rapporto genitori-figlia. In arrivo l’8 novembre, la pellicola racconta la storia di Mia, un’adolescente innamorata il cui primo amore si rivela ossessivo e possessivo, fino a sfociare nella violenza fisica e psicologica. Suo padre, Sergio, non si dà pace nel vederla infelice. Ben presto, la sua preoccupazione si trasforma in disperazione