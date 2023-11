Hollywood, stop sciopero degli attori: accordo preliminare con studios

L’intesa fra la US Screen Actors Guild (Sag-Aftra) e i principali studios e piattaforme di streaming per la firma di un nuovo contratto collettivo ha fatto sì che terminasse la mobilitazione lunga 118 giorni. Previsti la prima protezione in assoluto per gli attori contro l'intelligenza artificiale e uno storico aumento salariale

Grazie a un accordo preliminare è terminato alla mezzanotte e un minuto di oggi, giovedì 9 novembre, lo sciopero degli attori più lungo nella storia di Hollywood: 118 giorni. La US Screen Actors Guild (Sag-Aftra), sindacato degli attori americani, ha raggiunto un’intesa con i principali studios e piattaforme di streaming per la firma di un nuovo contratto collettivo.

L’accordo

Il comitato negoziale del sindacato ha quindi approvato l'accordo con voto unanime, ma l’intesa verrà sottoposta venerdì all'approvazione del consiglio nazionale Sag-Aftra, i cui membri devono comunque dare l’ok per rimettere in moto l'industria televisiva e cinematografica americana che vale 134 miliardi di dollari. Le due parti hanno dato nei giorni scorsi gli ultimi ritocchi all'accordo, che vedrà la prima protezione in assoluto per gli attori contro l'intelligenza artificiale e uno storico aumento salariale. La maggior parte dei minimi aumenterà del 7%, due punti in più rispetto agli aumenti ricevuti dalla Writers Guild of America (sindacato degli sceneggiatori) e dalla Director's Guild.