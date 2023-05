Venom 3, nel cast Chiwetel Ejiofor, il Barone Mordo di Doctor Strange

Il candidato al premio Oscar per 12 anni Schiavo Chiwetel Ejiofor, non è nuovo all’universo dei fumetti, avendo recentemente interpretato il ruolo del Barone Karl Mordo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia . Nel 2016, infatti, Ejiofor ha interpretato la parte per la prima volta nel quattordicesimo film del Marvel Cinematic Univers Doctor Strange, ruolo che ha però poi ripreso anche in una sua variante, lo Stregone Supremo della Terra-838, nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia del 2022, diretto da Sam Raimi. Per i meno appassionati del genere, Chiwetel Ejiofor è comunque un volto noto del grande schermo , grazie al suo struggente ruolo in, appunto, 12 anni Schiavo al fianco di Brad Pitt e Michael Fassbender, ma anche grazie alle sue partecipazioni in film come Inside Man del 2006, 2012 del medesimo anno e Love Actually del 2003, cult movie di Natale. Ora, Chiwetel Ejiofor, è pronto per unirsi al cast di Venom 3, anche se non è ancora chiaro chi potrebbe interpretare e soprattutto se il terzo capitolo del simbionte potrà avere dei collegamenti con Doctor Strange .

Venom 3: che cosa dobbiamo aspettarci

Venom 3 è la terza pellicola che vede protagonista l'anti-eroe Eddie Brock, interpretato da Tom Hardy, e il simbionte alieno che vive dentro di lui. Al momento, non sono ancora disponibili ulteriori dettagli sulla trama del film ma Venom 3, in ogni caso, dovrebbe proprio continuare in gran parte la storia di Brock, che sta ancora lottando per lavorare a fianco del simbionte, un alieno senziente che sopravvive legandosi ad un ospite, solitamente umano. Il film, è il terzo della saga ed è stato preceduto da Venom del 2018 e da Venom: La furia di Carnage del 2021. Proprio dopo la conclusione di quest’ultimo capitolo, secondo film della trilogia attualmente in corso, Eddie è stato brevemente trascinato nel multiverso per un cameo in Spider-Man: No Way Home. Venendo poi riportato alla realtà, in una delle attese scene post-credits, si evince che una traccia del simbionte sia però rimasta proprio in quell’universo.

Le riprese del film sono previste per giugno 2023 ma, per allora, lo sciopero degli sceneggiatori della WGA (Writers Guild of America) potrebbe essere ancora in corso e questo potrebbe influenzare la produzione del film. L’industria dell’intrattenimento è infatti alle prese con uno dei più grandi scioperi artistici della storia, che sta provocando lo slittamento di moltissimi prodotti tra film e serie tv, come nel caso di The Penguin con protagonista Colin Farrell, le cui riprese sono appena state interrotte dallo sciopero.