The Penguin, lo sciopero degli sceneggiatori ferma lo spin-off

Le proteste degli sceneggiatori hanno interrotto le riprese di The Penguin, la serie con protagonista Colin Farrell Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Le riprese di The Penguin sono state interrotte a causa dello sciopero di sceneggiatori indetto dalla Writers Guild of America. Lo sciopero, che in questo caso ha letteralmente invaso il set di dello spin-off di The Batman a Westchester, in passato aveva già mietuto diverse “vittime”. Le proteste, infatti, avevano causato lo stop delle riprese anche di Daredevil: Born Again e dei lavori di pre-produzione, relativi alla scrittura, di The Mandalorian 4.

The Penguin: interrotta dallo sciopero La Writers Guild of America, conosciuta anche con la sigla WGA, ha iniziato le ultime proteste in data 2 maggio 2023, dopo che le trattative burocratiche con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers si erano interrotte. Il sindacato, aveva chiesto un aumento dei salari e aveva anche avanzato una richiesta tanto particolare quanto attuale: che l’IA (l’intelligenza artificiale) non sostituisse il loro lavoro. The Penguin, la serie spin-off in otto episodi di The Batman con protagonista Colin Farrell, si aggiunge alle serie televisive bloccate proprio a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Secondo quanto riportato da Deadline, la serie avrebbe dovuto proseguire le riprese in una location di Westchester (nello Stato di New York) ma il collettivo di sceneggiatori è giunto sul luogo, interrompendo così i lavori. I manifestanti, hanno poi festeggiato la loro irruzione sul set con alcuni tweet. leggi anche Sciopero sceneggiatori, Biden: "Spero in accordo equo"

Dov’eravamo rimasti prima dell’interruzione La serie, secondo progetto spin-off del piccolo schermo legato a The Batman, era stata annunciata ufficialmente all’inizio del 2023. Colin Farrell, ha recentemente dichiarato a ExtraTV di aver letto la sceneggiatura del primo episodio, che ha così commentato: «Si apre con i miei piedi che sguazzano nell’acqua nell’ufficio di Falcone». Targata HBO Max, la serie è infatti un sequel di The Batman di Warner Bros. Pictures: dopo che L'Enigmista (interpretato da Paul Dano) ha ucciso Carmine Falcone (interpretato da John Turturro), il principale boss della mafia di Gotham City, ha messo in atto un attacco terroristico, lasciando il Pinguino (appunto, Colin Farrell) a gestire i suoi affari nel caos della malavita di Gotham. vedi anche The Penguin, il trailer della serie TV con Colin Farrell

Il cast Oswald Chesterfield Cobblepot, ovvero il Pinguino, è uno dei personaggi dei fumetti DC Comics ideati da Bob Kane e Bill Finger, ed è uno dei villain più noti al pubblico, che ha visto interpretarlo sul grande schermo da Danny De Vito in Batman - Il ritorno del 1992 e prima ancora da Burgess Meredith nel film Batman del 1966. Nella serie di HBO Max, il personaggio è affidato proprio a Colin Farrell, ed è il braccio destro di un potente boss mafioso, Carmine Falcone. Oltre al già importante nome di Colin Farrell, il cast della serie figura una serie di attori di rilievo, tra cui Cristin Milioti, che interpreta la protagonista femminile Sofia Falcone, Clancy Brown nei panni di Salvatore Mirone e Michael Zegen nel ruolo di Alberto Falcone. La serie, è prodotta e scritta da Lauren LeFranc, con lo sceneggiatore e regista di The Batman Matt Reeves. Craig Zobel è il regista dei primi tre episodi e, tra i produttori esecutivi, c'è anche e proprio Colin Farrell.