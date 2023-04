The Penguin, il trailer della serie TV con Colin Farrell

Oswald Cobblepot sta finalmente per avere il suo momento di gloria con la serie spin-off di Batman Condividi

Warner Bros. ha rivelato le prime immagini di The Penguin, la serie spin-off incentrata sul gangster di Gotham City interpretato da Colin Farrell dal film campione d'incassi del 2022 The Batman. Targata HBO Max, The Penguin è attualmente in produzione e sarà suddivisa in otto episodi. Matt Reeves, sceneggiatore e regista di The Batman è produttore esecutivo della serie con la sua società di produzione 6th & Idaho.

The Penguin: di cosa parla The Penguin è da considerare sequel di The Batman. Dopo che l'Enigmista di Paul Dano ha ucciso Carmine Falcone, uno dei principali boss della mafia di Gotham City in The Batman, ha coinvolto il centro della città in un attacco terroristico coordinato, lasciando Cobblepot di Farrell nel caos e con una mancanza di potere all'interno della malavita di Gotham. Ulteriori dettagli sulla trama ancora sono top secret. approfondimento The Penguin, le immagini di Colin Farrell dal set

Chi è Pinguino Il Pinguino, alter ego di Oswald Chesterfield Cobblepot, è un personaggio dei fumetti Dc Comics creato da Bob Kane e Bill Finger. Un criminale tra i più famosi villain di Batman lo abbiamo visto al cinema interpretato da Danny De Vito negli anni 90 e prima da Burgess Meredith nel film Batman del 1966 di Leslie H. Martinson. In The Batman di Matt Reeves, il personaggio interpretato da Colin Farrell è il luogotenente di un potente boss mafioso, Carmine Falcone. Basso e obeso con un naso invadente ha un look particolare che comprende sempre un ombrello e un monocolo.

Il cast di The Penguin Insieme a Colin Farrell nel cast troviamo Cristin Milioti nel ruolo della figlia di Carmine, Sofia Falcone; Michael Zegen nel ruolo del figlio di Carmine, Alberto Falcone; e Clancy Brown nei panni di Salvatore Maroni, che era il miglior gangster di Gotham. A loro si uniscono Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Carmen Ejogo, François Chau e David H. Holmes. Il produttore esecutivo Craig Zobel dirige i primi tre episodi; altri produttori esecutivi includono Farrell, Dylan Clark, Daniel Pipski e Bill Carraro. Ravi Crohn è co-produttore esecutivo e la Warner Bros. Tv è lo studio responsabile del progetto.