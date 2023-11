I migliori film da vedere in streaming a novembre 2023

6/22 Signature Films

The Estate - Sky Cinema Uno. La commedia Sky Original, in uscita il 15 novembre, racconta di due sorelle che, per mettere le mani sull’eredità di una vecchia zia, si recano al suo capezzale. Tuttavia la donna, malata terminale, non è facile da convincere. E loro non sono le uniche ad aver avuto quella idea