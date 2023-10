Già apprezzatissimo nel game show per comici LOL - Chi ride è fuori, Lillo si prepara a tornare su Prime Video. Questa volta in un film. Il 24 novembre sulla piattaforma streaming uscirà infatti Elf Me, esilarante commedia natalizia con l'attore romano nei panni di un elfo pasticcione.

A firmare la pellicola sono nomi noti del settore: Gabriele Mainetti (Lo chiamavano Jeeg Robot), Giovanni Gualdoni, Leonardo Ortolani, Marcello Cavalli. Sono loro, a firmare il soggetto e la sceneggiatura. Co-prodotto da Lucky Red, Goon Films e Amazon Studios, Elf Me uscirà in tutti i Paesi in cui il servizio Prime Video è attivo.

Elf Me, la trama

In Elf Me Lillo veste i panni di Trip, un elfo che lavora per Babbo Natale ma che, da tutti gli altri elfi, è decisamente diverso. La sua particolarità? Creare giocattoli fuori dal comune (combinando diversi pasticci). Proprio per via della particolarità e della stranezza di ciò che crea, Trip deve spesso rendere conto a Babbo Natale (che, in Elf Me, si chiama "Vostra giocosità" o "Vostra baloccosità") e alla sua severa assistente, interpretata da Caterina Guzzanti, che lo prende in decisa antipatia. Le cose cambiano quando Trip, a seguito dell'ennesimo errore, conosce Elia (Federico Ielapi). Figlio di una giocattolaia (Anna Foglietta) sull'orlo del fallimento, e perseguitato dai bulli, Elia troverà in Trip una vera ancora di salvezza. L'elfo pasticcione inventa infatti un business vincente, che rimpingua le finanze della madre, ma proprio quando tutto sembra procedere per il meglio un cinico imprenditore (Claudio Santamaria) si mette sulla loro strada.