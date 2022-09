Red One, Kiernan Shipka antagonista di Dwayne Johnson e Chris Evans

Kiernan Shipka entra nel cast di Red One: ancora nessuna notizia circa la data di uscita del nuovo film Amazon Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La data di uscita di Red One, il nuovo film di Amazon Prime, non è stata ancora resa nota. Ma nel frattempo si susseguono le indiscrezioni e le rivelazioni sul cast e sulla trama in un crescendo di hype attorno a una delle pellicole più attese. Tra le novità più succulente c’è l’arrivo nel cast di Kiernan Shipka, che il grande pubblico conosce per l’interpretazione di Sally Draper in Mad Men e di Sabrina in Le terrificanti avventure di Sabrina. La direzione di Red One è stata affidata a Jake Kasdan. Per quanto non si abbiano ancora certezze in merito alla produzione da quelle parti abbiano deciso di tenere le bocche cucite, qualche informazione è iniziata a circolare, dando maggiori informazioni in merito al film.

Red One, cosa si sa del film Amazon Prime approfondimento Berlin Nobody, Eric Bana e Kiernan Shipka protagonisti del film Kiernan Shipka reciterà al fianco di Dwayne Johnson e di Chris Evans ma il suo ruolo non è ancora stato esplicitato dalla produzione, che mantiene il massimo riserbo, nonostante si mormori che potrebbe essere l’antagonista del film. Anche i personaggi del cast vengono rivelati a intermittenza per sollevare maggiormente l’attenzione attorno al film, che dagli sceneggiatori è stato presentato come commedia d’azione e di avventura. Dalle poche informazioni che sono state rilasciate si è intuito che i personaggi saranno impegnati nell’esplorazione di un nuovo universo tra colpi di scena e azione. La sceneggiatura di Chris Morgan, scritta su un’idea di Hiram Garcia, è una garanzia per gli amanti del genere. E lo dimostra anche il fatto che Amazon Prime era in corsa con numerosi altri broadcaster per aggiudicarsi questa produzione, che evidentemente sulla carta ha un enorme potenziale in questo particolare momento storico. D’altronde, la presenza di Chris Morgan come sceneggiatore già di per sé è un plus, considerando che è sua la firma su capolavori del calibro degli ultimi film della saga di Fast & Furious.

Data di uscita e trama GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film La data di uscita del film Amazon Prime non è stata comunicata ufficialmente. Tuttavia, alcune indiscrezioni dicono che Red One potrebbe essere rilasciato già nei prossimi mesi e, anche se appare improbabile, non è escluso che Amazon possa decidere di renderlo disponibile già nella finestra delle vacanze natalizie del 2022. Tuttavia, appare più probabile che si decida per i primi mesi del 2023. Una considerazione che nasce anche dal fatto che, nonostante settembre sia già iniziato e ci si avvii alla metà del mese, non è stata resa nota nemmeno la trama del film e tanto meno sono stati pubblicati teaser o trailer del prodotto. Tuttavia, tutte le strade sono ancora aperte in tal senso e non è escluso che si voglia arrivare all’annuncio a sorpresa.