Eric Bana e Kiernan Shipka saranno gli attori principali della pellicola prodotta da uno dei protagonisti assoluti della settima arte, stiamo ovviamente parlando di Ridley Scott. Nelle scorse ore Deadline ha rivelato in esclusiva i dettagli del thriller.

Berlin nobody, la pellicola approfondimento Eric Bana oggi, che fine ha fatto l'attore di Troy e Hulk Al via la realizzazione del film che vedrà il regista di House of Gucci coinvolto nella produzione. Stando a quanto riportato dal magazine, le riprese di Berlin Nobody prenderanno avvio nella capitale tedesca quest'anno, più precisamente nel mese di settembre. Alla regia troveremo Jordan Scott mentre la sceneggiatura sarà ispirata al libro Tokyo dello scrittore inglese Nicholas Hogg.

approfondimento Le terrificanti avventure di Sabrina, Kiernan Shipka parla del finale Come riportato dal magazine, Ridley Scott ha dichiarato: “Non potremmo essere più entusiasti di dare vita a questa storia senza tempo. Inoltre non vedo l’ora di collaborare nuovamente con Eric Bana così come con la meravigliosa Kiernan Shipka”.