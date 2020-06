Nato a Melbourne il 9 agosto 1968, Eric Bana (vero nome Eric Banadinović) ha iniziato la sua carriera come attore comico. Per anni ha lavorato solo in Australia, per poi attirare l’attenzione di Hollywood, interpretando il ruolo del sergente Norm "Hoot" Hooten in “Black Hawk Down”. I suoi ruoli più importanti? Bruce Banner in “Hulk” ed Ettore in “Troy”