Red One, The Rock condivide una foto per la fine delle riprese

Si sono concluse le riprese di Red One, la pellicola natalizia con Dwayne Johnson e Chris Evans . The Rock ha annunciato la chiusura del set con uno scatto sul profilo Instagram da oltre 360.000.000 follower.

THE ROCK: “un privilegio assoluto”

È calato il sipario sulle riprese di Red One, a comunicarlo il protagonista. The Rock ha pubblicato uno scatto tratto dal set: “È un privilegio assoluto dire che si sono ufficialmente concluse le riprese di Red One. Che viaggio e che esperienza incredibile questa produzione, in tanti modi attesi e inattesi”