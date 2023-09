Mostra del Cinema di Venezia 2023, arriva Anna di Marco Amenta

Anna di Marco Amenta approda oggi alla Mostra del Cinema di Venezia (GUARDA LO SPECIALE) è ispirato a una storia vera accaduta in Sardegna qualche anno fa. Come spiega il regista Marco Amenta "è una storia di resistenza contro il potere. Il potere spregiudicato di un capitalismo cieco pronto a distruggere tutto si rispecchia nel potere di una società maschilista e prevaricatrice e combattendo l'una la protagonista combatte anche l'altra. La lotta per la sua salvezza personale diventa malgrado lei, e senza alcuna ideologia, una battaglia per la difesa dell'ambiente e una feroce resistenza alla violenza e al maschilismo. Anna è una donna che non vuole abbassare la testa e combatte per non essere schiacciata, non vuole essere una vittima ma non è nemmeno un'eroina; per me era importante tratteggiare il ritratto di una donna reale, piena di difetti e fragilità lontano da ogni stereotipo".