Diana Ross, 79 anni, è la nuova testimonial di Saint Laurent

La campagna minimalista di Saint Laurent



Diana Ross in abito scuro, fotografata su uno sgabello in uno studio di posa spoglio e scarsamente illuminato, prova che la vecchia regola “less is more” è ancora straordinariamente valida in ambito pubblicitario, specie se si è in grado di far scendere in campo un nome che non ha bisogno di troppe presentazioni.

La campagna pubblicitaria che apre la bella stagione 2024 di Saint Laurent parla chiaro: per la prossima primavera niente fronzoli. Sarà la personalità di chi indossa i capi a definire la moda (che poi è uno degli elementi da considerare per definire lo spirito del tempo).

Minimalista ed elegante, lo scatto di David Sims (che nel suo portfolio vanta campagne per brand del calibro di Gucci, Prada e Loewe), coglie Ross in tutta la sua meraviglia selvaggia, con una silhouette invidiabile (il prossimo 26 marzo spegnerà ottanta candeline) e la arcinota capigliatura riccia e voluminosa ad incorniciare un volto che ancora conquista i cuori dei fan.

L'artista, che ha fatto scuola col suo guardaroba glamour ed eccentrico per numerose decadi, si propone ora di traghettare le donne di tutto il mondo in una nuova era fatta di sensualità affilata e per nulla esibita.

L'ultima evoluzione di stile della regina del rythm & blues porta la firma di Anthony Vaccarello, stilista di Saint Laurent dal 2016.

Vaccarello, che ha ormai consolidato un gusto riconoscibile alla prima occhiata, ha scelto per la sua eccezionale ultima musa un black dress lungo e con la scollatura a nodo, aderente sul seno, sui fianchi e sulle maniche. La creazione, espressione di uno stile senza tempo, perfetto per gli anni Settanta come per i primi anni del Duemila (periodo a cui si rifà molta della moda di oggi), dimostra che non ci sono davvero limiti all'espressione della propria femminilità: l'unica regola è sentirsi bene (un compito più facile se si sta negli abiti giusti).