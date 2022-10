Paradise City, Bruce Willis e John Travolta tornano a recitare insieme

Cinema

John Travolta in I ragazzi del sabato sera (Welcome back, Kotter), una serie televisiva statunitense trasmessa dalla ABC tra il 1975 e il 1979. In Italia è stata trasmessa, per la prima volta, su Rai 2 a partire dal 12 maggio del 1980 in una selezione di 31 episodi. Travolta ha in questa serie il suo primo ruolo da protagonista, dove interpreta Vinnie Barbarino, uno studente italiano dalla vena poetica