Morta Olivia Newton-John, l'addio di John Travolta all'attrice

"Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento in cui ti ho vista e lo sarò sempre. Il tuo Danny, il tuo John". Si chiude con queste parole il ricordo, commovente, di Olivia Newton-John ( È morta Olivia Newton-John, l'indimenticabile Sandy di "Grease" aveva 73 anni ) che John Travolta ha affidato ai suoi profili social dopo la scomparsa dell'attrice, sua partner indimenticabile indimenticata nel film 'Grease'. "Mia cara Olivia - ha scritto Travolta - hai fatto così tanto per rendere le nostre vite migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti amo tanto".

le parole del marito

È morta Olivia Newton-John, l'indimenticabile Sandy di "Grease"

"La signora Olivia Newton-John (73) è morta pacificamente questa mattina nel suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile", ha scritto John Easterling, suo marito. Non è stata riferita la causa della morte. A Newton-John era stato diagnosticato un cancro al seno che è riemerso nel 2017. "Olivia è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione nella guarigione e l'esperienza pionieristica con la medicina delle piante continuano con il Fondo della Fondazione Olivia Newton-John, dedicato alla ricerca sulla medicina delle piante e sul cancro", ha scritto ancora suo marito. Nata il 26 settembre 1948 a Cambridge, in Inghilterra, l'artista si era trasferita con la famiglia a Melbourne quando aveva sei anni.