Nata a Cambridge nel 1948, dopo aver trascorso l'infanzia e l'adolescenza in Australia nel 1966 Olivia Newton-John si ritrasferì nel Regno Unito, dove iniziò la carriera nella musica incidendo il suo primo singolo "Till you say be mine”

È morta Olivia Newton-John, l'indimenticabile Sandy di Grease