Olivia Newton-John oltre Greese, la carriera di un'icona generazionale

Olivia Newton-John si è spenta l’8 agosto 2022, dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il tumore. Per quanto sia impossibile non associarla subito al personaggio di Sandy in “Greese”, la carriera di Olivia ha vissuto altri picchi e non può essere circostanziata al suo ruolo più famoso

A ripensarci suona quasi ironico che la nipote di uno dei più grandi fisici della storia, il Premio Nobel Max Born, possa aver portato in vetta alle classifiche una hit intitolata Physical. Olivia Newton John, che già negli anni scolastici si esibiva con una piccola band nel locale dei suoi, con quella canzone certificò il suo status di icona pop anche oltre Greese (L'addio di John Travolta alla sua partner in Grease) e oltre quel ruolo che le aveva fatto conoscere la fama planetaria. L’indimenticabile videoclip di Physical, con cui si prendeva in giro l’ossessione tutta anni Ottanta per l’aerobica, rimase nell’immaginario collettivo anche per lo stile di Olivia Newton-John replicato in fretta nelle palestre di tutto il mondo con risultati non sempre allo stesso livello (ci vuole il “Pysical” anche per indossare certe fascette e scaldamuscoli).



Nel 1982 quel brano le fruttò il quarto e ultimo Grammy ma soprattutto rimase 10 settimane in vetta alla classifica di Billboard, un record che nessuno riuscì a superare in tutto quel decennio dove pure l’industria musicale fu sicuramente prolifica.

Olivia Newton-John è stata, oggi possiamo dirlo senza ombra di dubbio, un’artista in grado di portare la musica sullo schermo ma anche arricchire la prima attraverso la sua immagine prorompente e il suo innato talento davanti alla telecamera. Per questo non la si può ricordare solo nei panni della romantica e ingenua Sally Olsson.