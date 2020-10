10 curiosità su Grease, film con John Travolta e Olivia Newton John

Lei ha modo di conoscere un lato del ragazzo che i suoi compagni di scuola non hanno mai visto. Romantico e gentile, ben altra persona rispetto al capetto di quartiere che si aggira per la Rydell High School. Al termine delle vacanze però i due si ritrovano nella stessa scuola.

In breve la storia d’amore si ritroverà a dover fronteggiare gli ostacoli dati dall’appartenenza a due gruppi differenti, ma soprattutto dall’immagine che Danny vorrebbe proteggere a tutti i costi. Il tutto condito da svariate hit, come “Summer Nights”.

Curiosità su Grease

John Travolta non è stata la prima scelta per il ruolo di Danny Zuko. Prima di lui la parte venne proposta a Henry Winkler, interprete del celebre Fonzie di “Happy Days”. L’attore però rifiutò la parte, che avrebbe di fatto potuto aprire nuove strade per la sua carriera. In seguito la produzione pensò a Patrick Swayze, ma le condizioni fisiche dell’attore non gli consentirono di dare la propria disponibilità.

Nonostante gli attori interpretino dei liceali, l’intero cast aveva ormai da tempo superato quell’età. Olivia Newton-John aveva 28 anni al tempo delle riprese. John Travolta invece ne aveva 23. Ecco l’età del resto del cast:

· Stockard Channing: 33 anni

· Jeff Conaway: 26 anni

· Barry Pearl: 27 anni

· Michael Tucci 31 anni

· Kelly Ward: 20 anni

· Didi Conn: 25 anni

· Jamie Donnelly: 30 anni

· Eddie Deezen: 20 anni

· Annette Charles: 29 anni

“You’re the One That I Want” è la vera hit del film, incredibilmente detestata dal regista. Randal Kleiser la riteneva terribile da ascoltare. Un successo del tutto inaspettato, secondo il suo pensiero. Kleiser pensò inoltre di omaggiare “Gioventù bruciata”, cult del 1955 con James Dean. Decise di farlo con la giacca indossata da John Travolta nella prima fase della pellicola.

Spazio anche per un giovanissimo, e difficilmente riconoscibile, Lorenzo Lamas, celebre per il ruolo da protagonista in “Renegade”. Interpreta il giocatore di football che esce con Sandy, facendo ingelosire Danny.

Olivia Newton-John ha svelato di non essere mai riuscita a indossare i super attillati pantaloni dell’ultima sena del film. Le sarte hanno dovuto cucirglieli addosso a ogni ciak, con il terrore che il minimo movimento potesse distruggerli.

“Grease” è di fatto un film senza tempo, adorato dal pubblico decennio dopo decennio. Per lui soltanto nomination però, senza alcun premio sollevato. Cinque nomination ai Golden Globe e una agli Oscar. A dimostrazione del grande successo ottenuto, la pellicola vanta il terzo maggiore incasso della seconda metà degli anni ’70, dietro “Lo squalo” e “Guerre stellari”.

La scena di “Look at me, I’m Sandra Dee”, nella quale si vede Rizzo nominare Elvis Presley, venne girata il 16 agosto 1977, il giorno della morte di Elvis. I produttori pensarono di rigirarla, eliminando il riferimento, ma poi venne lasciata, quasi come un omaggio.

Oltre a un remake, uscito nel 2016, “Grease” vanta anche un sequel, giunto in sala nel 1982. Un titolo accolto in maniera a dir poco negativa dal pubblico, che non vi ritrovò la magia del film originale.