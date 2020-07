Grease, in arrivo il prequel: Summer Lovin

Gli appassionati di “Grease”, uno dei musical cult del cinema americano, possono esultare per l’arrivo di un prequel, dal titolo “Summer Lovin’”. Voci in merito si sono susseguite per anni ma finalmente pare essere giunto il momento giusto per la messa in produzione.

La Paramount Pictures ha infatti annunciato d’aver incaricato il regista Brett Haley di dirigere il racconto della storia che ha poi portato al grande successo che è stato “Grease”. Un salto nel passato, anticipando la storia d’amore a tempo di musica tra John Travolta e Olivia Newton-John. Il titolo deriva da un verso della canzone centrale della colonna sonora del film del 1978, “Summer Nights”.