Pinguini Tattici Nucleari, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Ad aprile i Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato il singolo Bottiglie vuote in collaborazione con Max Pezzali. La canzone ha riscosso grande successo conquistando anche un disco d’oro, il gruppo ha ripercorso la nascita dell’amicizia con la voce di Torno subito in un post su Instagram: “Otto anni fa, ci incontravamo per la prima volta. Ci hai aperto la porta di casa tua quando ancora non ci conosceva nessuno. Così, per fare due chiacchiere e qualche cantata insieme”.

La formazione ha proseguito: “Quel giorno ci hai insegnato tanto su cosa significa essere un vero artista".