Scarface, potrebbe esserci presto un remake firmato da Luca Guadagnino

Tutti amano Tony

Guadagnino non è il primo regista a voler riprendere in mano la storia di Tony Montana, dopo i grandi Scarface firmati da Howard Hawks e Brian De Palma. La stessa Universal, che dovrebbe essere dietro il prossimo remake, aveva addirittura pensato qualche tempo fa a un sequel. Di Son of Tony si sono tuttavia in fretta perse le tracce, prima ancora che si sapesse qualcosa di concreto su trama e cast. L’idea di una nuova versione di Scarface slegata dalle precedenti non è comunque un’idea inedita: prima dell’autore di Call Me By Your Name ci avevano pensato già due registi validi ma molto diversi come David Yates (l’uomo dietro diversi capitoli della saga di Harry Potter) e Antoine Farqua, famoso per film d’azione come la saga The Equalizer o il bel poliziesco Training Day. D’altronde Scarface affascina tanto proprio perché in fondo si tratta di una gangster story archetipica, un materiale estremamente malleabile e in grado di adattarsi alla visione di artisti anche molto diversi tra loro. L’originale del 1932 è stato uno dei film più importanti della storia del cinema ma aveva il suo punto di forza in un alone di mistero che al film di De Palma giocoforza mancava. Il Tony Montana interpretato da Al Pacino era un figlio dei suoi tempi, eccessivo e violento in una maniera in cui solo negli anni Ottanta si poteva essere. Come ha ricordato in passato anche lo stesso Guadagnino, la differenza sostanziale tra i due capolavori era tuttavia figlia soprattutto della differente ambientazione. Negli anni Trenta il protagonista era un criminale di origine italiana che si muoveva nelle maglie di un'America in cui vigeva il Protezionismo. Un contesto molto diverso dagli Stati Uniti in cui opera il cubano Tony Montana di Pacino, impegnato a fare affari durante il boom della cocaina. Guadagnino dovrebbe riportare il personaggio di Tony in un mondo ancora diverso, probabilmente più interconnesso ma anche più difficile da controllare.