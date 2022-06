Prey: trailer e poster del film di Predator dal 5 agosto su Disney+

Il quinto capitolo della saga dei Predatori guarda al passato. Al centro della vicenda, una tribù di nativi che deve difendersi dall'invasione di una razza aliena molto evoluta Condividi

Della nuova pellicola diretta da Dan Trachtenberg (già regista di 10 Cloverfield Lane) è ora disponibile il poster ufficiale e il trailer, una clip di oltre due minuti, presente in rete sia nella versione originale che col doppiaggio italiano. La clip rivela la data di uscita del lungometraggio, che sarà trasmesso per l'Italia da Disney + dal 5 agosto, contenuto visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.



Prey: la trama approfondimento Arnold Schwarzenegger, nuovi ingressi nel cast della sua serie TV Il nuovo materiale anticipa le atmosfere del film che è il prequel di quel primo capitolo con Schwarzenegger e che, invece di guardare a presente o al futuro, racconta una storia di almeno trecento anni prima.

Al centro della narrazione c'è Naru, una giovane nativa americana, interpretata da Amber Midthunder, intenta a proteggere con ogni mezzo la sua tribù dai cacciatori provenienti dallo spazio. “Loro cacciano per vivere” e “Lui vive per cacciare”, in questi due claim che campeggiano nel trailer, è racchiuso il senso di questo nuovo film a metrà tra horror, action e fantascienza.

La protagonista dovrà difendere la nazione Comanche da un alieno molto evoluto e il trailer mostra in anteprima alcune sequenze dei combattimenti che certamente abbonderanno nell'intero film.



Il cast e i produttori Scritto da Patrick Aison, già al lavoro sulla sceneggiatura della serie tv Jack Ryan, Prey è prodotto da Jhane Myers che si è assicurata della rappresentazione autentica della comunità di nativi. Il film negli Usa sarà distribuito in esclusiva da Hulu nello stesso giorno in cui arriverà su Disney + nei paesi in cui il servizio è disponibile.

Accanto alla Midthunder, già nel cast di The Ice Road e Roswell, New Mexico, nel film appariranno gli attori Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush e Julian Black Antelope. Il Predator di questo capitolo è invece è interpretato dall’ex cestista Dane DiLiegro, alto oltre due metri. Non tornerà, a dispetto di quanto auspicato dai fan della saga, Schwarzenegger che aveva abbandonato il franchise già ai tempi del secondo film per mancanza di un accordo con la produzione. L'attore austriaco naturalizzato statunitense aveva dato il volto al protagonista del primo Predator, l'ex maggiore dei berretti verdi Alan “Dutch” Schaefer.