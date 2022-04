Arnold Schwarzenegger, nuovi ingressi nel cast della sua serie TV

Al via i lavori per la prima serie TV che vedrà Arnold Schwarzenegger coinvolto come protagonista, al suo fianco Monica Barbaro . Poco fa il magazine Deadline ha rivelato l’ingresso di vari nomi nel cast della produzione targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick): Travis Van Winkle , Milan Carter , Fortune Feimster , Jay Baruchel , Gabriel Luna , Aparna Brielle , Fabiana Udenio , Andy Buckley e Barbara Eve .

La serie, di genere spy, vedrà un padre e una figlia comprendere di non conoscersi a fondo quando entrambi scopriranno di aver lavorato segretamente per la CIA all’insaputa dell’altro.

approfondimento

I gemelli, in arrivo il sequel Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito

Non ci sono notizie per quanto riguarda le riprese e la possibile data di distribuzione sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.