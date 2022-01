Arnold Schwarzenegger coinvolto in un incidente d’auto, illeso

The Hollywood Reporter ha rivelato quanto accaduto nel pomeriggio di venerdì 21 gennaio a Los Angeles. Una donna ferita è stata trasportata in ospedale

The Hollywood Reporter ha rilanciato la notizia dell’incidente che venerdì 21 gennaio ha coinvolto Arnold Schwarzenegger (FOTO), rimasto fortunatamente illeso. Una persona è invece stata trasportata in ospedale in seguito alle ferite riportate nello schianto.