Schwarzenegger contro no-mask e no-vax: "Ascoltate i medici"

approfondimento

Covid, Schwarzenegger riceve il vaccino. VIDEO

“Bisogna essere liberi per essere “shmuck”, la sintesi del pensiero di Schwarzy: “Ma non vuol dire che dovresti esserlo solo perché ne hai la possibilità”. "C'è un virus che uccide le persone e l'unico modo per prevenirlo è vaccinarsi, indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale e curare l'igiene delle mani. Pensare che queste misure siano un danno alla libertà è sbagliato. Al diavolo la libertà. Puoi non mettere la mascherina, ma se non lo fai sei solo uno stupido", continua Schwarzenegger, ex governatore della California. “Ci sono ancora persone che negano la pericolosità del Covid, che non credono alle mascherine e che dicono: ehi, non devo rispettare il distanziamento sociale. Allora penso che la gente debba sentirsi ripetere in continuazione quel che dicono gli esperti: indossare le mascherine, soprattutto al chiuso. Non voglio insultare nessuno, anzi voglio incitare la gente a collaborare, perché ignorare le regole sulla salute pubblica è come non rispettare le luci del semaforo: se non lo fai puoi infettare qualcuno, e quel qualcuno potrebbe morire”.