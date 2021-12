Arnold Schwarzenegger e Maria Schriver, la storia

Stando a quanto riportato da TMZ, il giudice che ha mediato nella pratica di separazione ha "firmato il divorzio all'inizio di questo mese", ma è stato martedì che il giudice in seduta lo ha reso ufficiale. A rallentare le pratiche sarebbe stato un "accordo di transazione immobiliare molto complicato". Nel giugno 2015, Arnold Schwarzenegger aveva parlato della rottura ad Howard Stern, nel suo programma radiofonico SiriusXM. "Questa è stata senza dubbio la più grande battuta d'arresto e il più grande fallimento della mia vita. Non solo il fallimento, ma ti senti davvero come se. 'Questa è tutta colpa mia. Sono stato io a fare un casino' e non puoi puntare il dito contro nessun altro". L'attore e politico ha avuto quattro figli da Maria Shriver: Katherine Eunice (nata il 13 dicembre 1989), Christina Maria Aurelia (nata il 23 luglio 1991), Patrick Arnold (nato il 18 settembre 1993) e Christopher Sargent Shriver (nato il 27 settembre 1997). Arnold Schwarzenegger ha un quinto figlio, Joseph Baena, nato nel 1997 dalla relazione con la governante Mildred Baena. È stato proprio questo fatto a portare Maria Schriver a chiedere la separazione dal marito. Schwarzenegger ha dichiarato di aver scoperto di aver avuto quel figlio solo otto anni dopo e che ha poi comprato una casa fuori Los Angeles per la governante e il figlio, assumendosi la responsabilità del mantenimento. Dal 2012 la star di Terminator ha una relazione con la fisioterapista Heather Milligan.