Predator, in lavorazione un nuovo film della saga

È stato rivelato dal magazine The Hollywood Reporter che presso i 20th Century Studios si sta lavorando a un nuovo film dell’epopea che mescola horror e fantascienza. Alla regia del progetto è stato chiamato Dan Trachtenberg. Il titolo sarà Badlands. Ecco tutto quello che si sa per adesso di questa attesissima pellicola



Il magazine The Hollywood Reporter ha rivelato che è in lavorazione presso i 20th Century Studios un nuovo film della saga di Predator.

Per adesso i dettagli svelati non sono moltissimi, però si sa che alla regia del progetto è stato chiamato Dan Trachtenberg e che il titolo sarà Badlands. Il film sarà ambientato nel futuro e vedrà come protagonista un personaggio femminile, come era accaduto in Prey, che era diretto proprio da Dan Trachtenberg.

Ricordiamo che l'ultimo lungometraggio dell'epopea che mescola horror, azione e fantascienza risale al 2022, uscito in Italia su Disney+. La saga di Predator è iniziata con il primo titolo del 1987. Ha avuto Arnold Schwarzenegger come protagonista, nel ruolo del Magg. Dutch Schaefer. L'epopea è proseguita poi nel 1990 con Predator 2, senza più Schwarzenegger ma con Danny Glover nei panni del Ten. Mike Harrigan.

Ci sono stati anche due capitoli sul crossover Alien vs Predator, rispettivamente nel 2004 e nel 2007.



Il regista (e sceneggiatore) Dan Trachtenberg sarà grande protagonista del futuro del franchise Per quanto riguarda il nome di Dan Trachtenberg, è chiaro che il regista diventerà un fulcro del franchise di successo Predator. Infatti la casa di produzione intende avere Trachtenberg al centro dell'epopea anche per altri progetti che usciranno in futuro.

E non sarà soltanto il regista: a realizzare la sceneggiatura del nuovo Predator - il prossimo Badlands - sarà lo stesso Trachtenberg, il quale la scriverà a quattro mani assieme a Patrick Aison.

Il primo ciak sarà a luglio 2024

Le riprese incominceranno il prossimo luglio. Per adesso non è stato specificato se questo film uscirà per la piattaforma streaming oppure se debutterà prima sul grande schermo.

L'ambiente - targato prossimo futuro - che caratterizzerà il prossimo film della saga apre la porta a un nuovo film crossover, il che vuol dire che potrebbe finalmente portare al tanto atteso sequel di un film crossover di 17 anni fa.

Dopo l'acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney nel 2019, sia le saghe di Alien che quelle di Predator sono state riavviate con nuovi progetti indipendenti, come fa notare in queste ore Marcelo Leite sul magazine americano Screen Rant. Il film Prey diretto da Trachtenberg ha riportato nei cuori dei fan la saga di Predator grazie a un film prequel ambientato nel XVIII secolo, mentre Alien avrà un nuovo film cinematografico nel 2024 e una serie televisiva.

La saga di Predator è in continuo sviluppo

I fan di Predator potranno davvero esultare, dato che il futuro di questa saga si preannuncia ultra roseo.

Sono infatti stati confermati due nuovi film dell'epopea: oltre a Badlands, descritto come un film autonomo ambientato in un futuro prossimo con una protagonista femminile, è in sviluppo anche un sequel di Prey. “Entrambi i progetti suggeriscono che Disney abbia trovato la formula perfetta per la saga di Predator: un approccio antologico in cui ogni film colloca la creatura Predator in un ambiente e periodo completamente diversi”, si legge su Screen Rant.

E Prey è stato talmente apprezzato dal pubblico che se lo meritava proprio un sequel.

Potrebbe prepararsi il terreno per un crossover di Alien vs. Predator

C'è anche dell'altro, un dettaglio che ai fan della saga di Predator e a quelli della saga di Alien (che spesso sono i medesimi…) non è sfuggito. L'ambientazione futura di Badlands potrebbe facilitare un possibile crossover tra le saghe di Alien e Predator. Al contrario della cronologia corrente di Alien, che è stata modificata durante i prequel di Ridley Scott, lo Xenomorph - come raffigurato nel primo film - è stato creato nel XXII secolo. Dunque avere un nuovo film di Alien vs. Predator - benché si tratti di un riavvio - ambientato nel passato o nel presente rischierebbe di rendere la cronologia di Alien ancora più confusa di quanto non sia già...

Predator nel futuro apre forse la porta a un crossover di Alien vs. Predator ambientato nel XXII secolo Ma ecco che l'escamotage di portare Predator nel futuro potrebbe aprire la porta a un bel crossover di Alien vs. Predator ambientato nel XXII secolo. E potrebbe magari riscattare la fama di Alien vs. Predator, dato che gli ultimi due film non sono stati ben accolti. Alien vs. Predator è stato presentato nel 2004, sette anni dopo Alien Resurrection e 14 anni dopo Predator 2. Tutte e due le saghe si erano prese delle pause dal grande schermo durate diversi anni, e gli ultimi capitoli non erano stati un grande successo a livello di critica. Predator 2 secondo molti non sarebbe riuscito a catturare quella magia del film originale, mentre Alien Resurrection ha fatto esprimere molti spettatori (e critici) in maniera negativa, dicendo che la storia di Ripley avrebbe dovuto concludersi come minimo due film prima… Tuttavia Alien vs. Predator del 2004 non ha deluso il pubblico, anzi. Però il sequel non è stato all'altezza delle aspettative, e infatti Alien vs. Predator: Requiem detiene un punteggio del 12% su Rotten Tomatoes.

Un riavvio completo che dovrebbe ignorare i due film precedenti di Alien vs. Predator

Secondo le indiscrezioni di alcuni media americani, tra cui i magazine specializzato in cinema Screen Rant, tutti i prossimi progetti di Alien vs. Predator - siano essi per la televisione, per lo streaming o per il grande schermo - dovrebbero rivelarsi un riavvio completo che ignorerà i due film precedenti di Alien vs. Predator. Nonostante il film di Predator intitolato Prey non contraddica nessuno dei titoli precedenti della saga, viene considerato un riavvio perché ha permesso alla storia di ricominciare da capo.

E alla stessa maniera la serie televisiva di Alien e il film Alien: Romulus in arrivo saranno nuovi inizi all'interno della saga di Alien, ignorando quindi i prequel e focalizzandosi semmai sui film originali.