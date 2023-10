Alien, Ridley Scott ha visto in anteprima il nuovo film della saga

Il mitico regista Ridley Scott sta dimostrando un certo interesse per il prossimo film di Alien. Almeno questo è quanto afferma il regista del film di fantascienza che uscirà nel 2024, Fede Álvarez. Scott è il produttore di questa pellicola, quindi era davvero di vitale importanza per Álvarez ottenere il suo via libera…

"Anche se non l'avesse chiesto, sarei andato comunque lì e mi sarei seduto a un tavolo per guardarlo negli occhi e capire. Anche se avesse detto 'Hai distrutto il mio lascito', volevo essere di fronte a lui e guardarlo negli occhi. Non volevo ricevere una mail in cui si legge 'Ridley dice...'", ha detto Fede Álvarez.



Ridley Scott è ormai abituato a vedere nuovi talenti inserirsi nelle saghe da lui create: è successo con Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, un film di cui recentemente Scott ha dichiarato di rimpiangere di non averlo diretto personalmente.

Ridley Scott ha 85 anni suonati, tuttavia è ancora un cineasta molto attivo. Tra poco arriveranno i suoi attesissimi film Napoleon e Gladiator 2. Nonostante la sua agenda sia fitta di impegni, ha trovato uno spazio per guardare il prossimo film di Álvarez che continua una delle sue famose saghe.

Come riporta il magazine americano Variety, Álvarez ha parlato dei feedback ricevuti mentre parlava con Guillermo del Toro al DGA Latino Summit 2023.

Ridley Scott, come dicevamo, è uno dei principali produttori del film di Álvarez (pellicola che la fonte di Variety definisce "presumibilmente" intitolata Alien: Romulus).