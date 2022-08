Dal 5 agosto su Disney+ è disponibile il prequel della celebre saga, ambientato nel 1719 (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ecco perché, per ripassare tutta la storia, è bene cominciare proprio da qui

Gli amanti della saga horror-fantascientifica Predator hanno a disposizione un nuovo capitolo della storia: Prey , diretto dal regista Dan Trachtenberg. Il film rappresenta un prequel perché, a differenza degli altri capitoli ambientati nel mondo contemporaneo, fa un salto indietro fino al 1719 . Ecco perché, se desiderate fare un ripasso della saga o cominciarla da zero, potrebbe essere utile guardare i film in ordine cronologico, partendo proprio da qui.

Essendo Prey un prequel degli altri film della saga di Predator, è bene cominciare proprio da quest'ultimo. Ambientato, come detto, nel 1719, la pellicola racconta la storia di un'abile guerriera Comanche che deve proteggere la sua tribù da un predatore alieno altamente evoluto. Il film è disponibile dal 5 agosto su Disney+ visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Come seconda visione consigliamo il primo film della saga: Predator, datato 1987 . Questa pellicola, vero e proprio successo al botteghino, ha come protagonista Arnold Schwarzenegger e racconta le vicende di un alieno appartenente alla razza yautja, giunto sulla Terra per andare a caccia di esseri umani. Il terzo film da guardare è Predator 2 , uscito nel 1990 ma ambientato nel 1997, in una Los Angeles devastata da continue lotte tra forze dell'ordine e bande di narcotrafficanti. Il protagonista, questa volta, è Danny Glover nei panni del Tenente Mike Harrigan, che nel tentativo di sedare queste continue guerriglie, si trova ad affrontare un nemico decisamente più potente (e alieno). Entrambi i film si possono acquistare o noleggiare su Prime Video (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Predator, i crossover

A questo punto dobbiamo guardare Alien vs. Predator, film del 2004 crossover delle saghe di Alien e Predator. In questa pellicola, infatti, una spedizione nell’Antartide finanziata dal magnate Charles Bishop Wyland consente di scoprire una costruzione antica appartenuta, millenni prima, a una razza aliena, entrata quindi in contatto con il nostro mondo. In seguito tocca a Aliens vs. Predator 2. Dal cadavere del Predator Scar, infetto alla fine del primo film, è fuoriuscito un Predalien, Xenomorfo nato da uno Yautja e quindi molto più forte di uno Xenomorfo nato da un umano. Questi inizia ad attaccare ed uccidere i Predator – Yautja ma essendo anche in grado di fecondare altri organismi genera un’invasione di xenomorfi. Entrambi i film si possono acquistare o noleggiare su Prime Video (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Predator, gli ultimi film

A questo punto la visione consigliata è Predators, del 2010, con protagonista Adrien Brody. L'ambientazione è contemporanea, ma si sposta un remoto pianeta che gli Yautja hanno deciso di sfruttare come proprio terreno di caccia e nel quale hanno portato alcuni tra gli umani considerati tra i più letali del pianeta. Successivamente bisogna guardare The Predator del 2018, che racconta lo schianto di una nave Predator sulla Terra. Il cecchino dell'esercito americano Quinn McKenna riesce a impadronirsi del casco e di un copribraccio del Predator, ma involontariamente innesca il ritorno degli alieni sulla terra. Anche questi film si possono acquistare o noleggiare su Prime Video (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).