Covid, dalle feste in casa agli stadi: le misure del Dpcm di ottobre

Il testo, in vigore per i prossimi 30 giorni, conferma l’obbligo della mascherina anche all’aperto a eccezione dei luoghi in cui sia rispettato il distanziamento. Vietati i party al chiuso e all'aperto, mentre in casa la “forte raccomandazione” è quella di non accogliere più di sei familiari o amici con cui non si conviva. Stop alle gite scolastiche. Le attività di bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo