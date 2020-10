Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 15 ottobre

In aumento i contagi giornalieri (ieri 7.332) ma anche i test effettuati (ieri 162.932). Le vittime sono 83 in 24 ore per un totale di 36.372. Le terapie intensive salgono a 586, 47 in più di ieri. I casi totali, compresi morti e guariti, arrivano a 381.602

Crescono ancora i nuovi contagi da coronavirus in Italia: sono 8.804 (ieri 7.332). Un dato che si accompagna però a un nuovo record di tamponi giornalieri: 162.932 (ieri 152.196). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 15 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). Le vittime sono 83 in 24 ore (ieri 43), mentre le terapie intensive salgono a 586 (+47).

Vittime, guariti e tamponi approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 381.602. Le vittime, in totale, sono 36.372, con 83 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 43). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 1.899, per un totale di 245.964. I ricoverati con sintomi sono 5.796 (+326). Sono invece 92.884 le persone in isolamento domiciliare (+6.448). I tamponi sono in tutto 13.077.827, in aumento di 162.932 rispetto al 14 ottobre. I casi testati sono finora 7.908.462, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

I contagiati nelle regioni approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 17.050 in Lombardia 7.308 in Piemonte 7.521 in Emilia-Romagna 7.608 in Veneto 11.605 nel Lazio 13.244 in Campania 7.906 in Toscana 3.113 in Liguria 5.487 in Sicilia 4.409 in Puglia 1.664 nelle Marche 668 nella Provincia autonoma di Trento 1.647 in Friuli Venezia Giulia 1.993 in Abruzzo 3.024 in Sardegna 1.193 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.817 in Umbria 859 in Calabria 360 in Valle d’Aosta 539 in Basilicata 251 in Molise