Coronavirus nel mondo: le ultime news Paese per Paese

Continuano a crescere i numeri della pandemia di coronavirus nel mondo. A livello globale i decessi sono oltre 1 milione e 91mila, come certificano i dati della Johns Hopkins University , mentre i casi accertati superano i 38 milioni. Preoccupa l’Europa: i contagi salgono in Francia e nel Regno Unito, ma anche in Germania dove in 24 ore si sono registrati 6.638 nuovi contagi. Per i tedeschi si tratta di un nuovo record da inizio pandemia. Il precedente primato di casi in 24 ore risaliva al 28 marzo scorso, quando ne erano stati registrati 6.294 ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE - I FOCOLAI IN ITALIA ).

Le nuove restrizioni in Germania

La Cancelliera tedesca, Angela Merkel, intanto, ha annunciato l'introduzione di "limitazioni nei contatti nelle zone dove le nuove infezioni superano i 50 nuovi contagi per 1000 abitanti sia in pubblico che in privato”. "Economicamente non ci possiamo permettere una seconda ondata come quella che abbiamo avuto in primavera”, ha poi aggiunto.

Le misure adottate in Europa

Restrizioni anche nel resto d’Europa. A Parigi, il presidente francese Emmanuel Macron ha disposto il coprifuoco dalle 21 a partire da sabato. Barcellona ha deciso di fermare i ristoranti e i bar, mentre Praga e Belfast le scuole. "Stato di calamità" in Portogallo. In Olanda, invece, il premier Mark Rutte ha deciso per un "lockdown parziale".