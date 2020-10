Coronavirus Puglia, maxi focolaio in Rsa ad Alberobello

Nella struttura sono risultati positivi 59 ospiti su 63 e 12 operatori su 23. Le scuole resteranno chiuse per tre giorni, da oggi al 16 ottobre. Il primo cittadino: “Necessario salvaguardare la salute degli studenti nonché di tutto il personale docente e non docente, le famiglie, gli anziani”

Scuole e uffici comunali chiusi in via precauzionale ad Alberobello, in provincia di Bari, dopo che nella Rsa Giovanni XXIII sono stati diagnosticati alcuni contagi di coronavirus. La decisione è stata comunicata dal sindaco Michele Longo. Nella struttura sono risultati positivi 59 ospiti su 63 e 12 operatori su 23.