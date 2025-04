CEI, Sinodo in Vaticano con mille partecipanti tra laici e vescovi

In corso dal 31 marzo in Vaticano la seconda Assemblea sinodale con oltre mille partecipanti tra vescovi, delegati delle Diocesi e invitati (442 laici e 293 donne). L'obiettivo dell'assemblea è l'approvazione delle Proposizioni, frutto del discernimento ecclesiale nel cammino comune di questi anni. I lavori termineranno domani, 3 aprile. Nel corso dei lavori la Cei ha indicato la strada di una Chiesa aperta a tutti perché la gioia cristiana non è per le élite.

Il messaggio di Papa Francesco

La Chiesa italiana risponde dunque ai ripetuti appelli, fatti negli anni da Papa Francesco, di non ripiegarsi su se stessa. Lo ha ricordato lo stesso cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana: "Il Papa ci incoraggiò a intraprendere in modo deciso il cammino sinodale", ha detto ricordando il discorso di Francesco del gennaio 2021. Poi ha commentato con un sorriso: "Ci incoraggiò...un modo gentile" di interpretare quel discorso dove il Papa ripeteva infatti più volte "la Chiesa italiana 'deve'". Francesco, da Casa Santa Marta in cui prosegue la convalescenza, ha fatto arrivare il suo messaggio sottolineando innanzitutto che la gioia cristiana - il filo conduttore scelto dalla Cei per la sua assemblea - "non evita la croce, ma sgorga dalla certezza che il Signore non ci lascia mai soli. Ne ho fatto esperienza anch'io nel ricovero in ospedale, e ora in questo tempo di convalescenza", ha scritto facendo riferimento alla sua salute.