Covid-19, Crisanti: “Lockdown a Natale nell'ordine delle cose”

I numeri che riguardano il nostro Paese, legati ai contagi di coronavirus, continuano a segnalare un trend in aumento e gli esperti ne dibattono, ipotizzando gli scenari futuri. “Un lockdown sotto Natale? E’ nell'ordine delle cose". E’ questa, ad esempio, l’idea di Andrea Crisanti, virologo dell'Università di Padova, che ha analizzato l’emergenza sanitaria italiana, intervenendo nel corso del programma di approfondimento “Studio 24”, in onda su Rainews. "Forse un lockdown sotto Natale potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione e, alla ripresa, aumentare la capacità di contact tracing e dei tamponi sul territorio" ha spiegato. Si tratterebbe di una ripresa necessaria, secondo il virologo, considerando che "ora il sistema è saturato con questi numeri". In Italia, stando all’ultimo bollettino emerso ieri, 13 ottobre, sono 5.901 i contagi da coronavirus registrati, a fronte di 112.544 tamponi. Il rapporto tra positivi e test eseguiti sale al 5,4% e aumentano anche i ricoveri complessivi (255 in più rispetto a 24 ore prima, 5.076 complessivamente) e quelli in terapia intensiva (62 in più rispetto a 24 ore prima, per un totale di 514). I decessi sono stati 41.