Immuni mi ha mandato una notifica: ecco cosa succede

Alle 18 e mezza di sabato ricevo una strana notifica sullo smartphone, da parte dell’ app di tracciamento Immuni . Il messaggio comparso sul blocca schermo mi invita ad aprire l’applicazione perché, dice, ci sono importanti aggiornamenti per me. Una volta aperta mi appare questa schermata: “ Esposizione a rischio ”. Il mio smartphone ha infatti rilevato un contatto a rischio con una persona testata positiva al coronavirus nel raggio del bluetooth (cioè a pochi metri), per almeno una quindicina di minuti. Il contatto, mi dice l’app , è avvenuto martedì 29 settembre, quattro giorni prima : in questo lasso di tempo evidentemente chi ha contratto il virus è stato testato come positivo e ha deciso di segnalarlo attraverso l’app Immuni. Sono ovviamente sorpreso, perché non ho mai avuto alcun tipo di sintomo e mi sento bene, ma penso che in effetti in questi giorni mi è capitato di prendere i mezzi pubblici per andare al lavoro. È dunque possibile che abbia avuto lì il contatto a rischio.

A quel punto l’applicazione mi consiglia subito di contattare il mio medico di base e di seguire le sue indicazioni. Non sono forniti altri numeri di telefono. La schermata dà anche la possibilità di ignorare l’alert senza avvisare il medico, ma è caldamente sconsigliato.

Pochi minuti più tardi chiamo quindi il mio medico di famiglia, di cui ho un numero di cellulare fornito a cuo tempo dalla Regione Lombardia, dove risiedo. Fortunatamente risponde subito alla mia chiamata, nonostante sia sabato sera, ma non sa darmi spiegazioni e dettagli. Mi anticipa che dovrà organizzare il tampone, ma non sa rispondere nel dettaglio alle mie domande su come devo comportarmi: «Loro organizzano le cose in grande ma non ci dicono mai niente» mi dice. Le domande che vorrei porgli sono le solite: devo stare in isolamento? Quando potrò fare il tampone? Posso essere esentato dal lavoro? Mi risponde che chiederà informazioni ad alcuni colleghi e poi tornerà da me. A quel punto, in attesa delle risposte del medico, chiamo anche il centralino della regione Lombardia e quello di Immuni (800 912491), che rispondono immediatamente ma mi dicono semplicemente di rivolgermi al mio medico di base. Per fortuna dopo pochi minuti ricevo un messaggio dal dottore: «Buonasera, mi dicono, che lei avendo attiva la app viene avvisato di contatto a rischio. Pertanto, al momento deve evitare contatti e adottare un isolamento volontario. Lunedi dovrei poter organizzare il tampone e pertanto metterla in quarantena. Lunedì mi contatti dalle 9 alle 12. Probabilmente qualcuno che ha frequentato in questi giorni è risultato positivo. Ci pensi». In realtà non ho voglia di pensare a come sia accaduto, ma solo sapere il più in fretta possibile se sono positivo o meno. Nel frattempo comunque rimango a casa in isolamento volontario.

Lunedì 5 ottobre

Alle 9 in punto di lunedì chiamo il dottore per prenotare il tampone. Dopo un paio di chiamate in cui ho trovato la linea occupata riesco a parlarci. Inserisce così il mio nome nel database dell’azienda sanitaria, mi comunica che da quel momento devo rimanere a casa e ridurre al minimo i contatti con chiunque e che mi richiameranno dall’azienda sanitaria per organizzare il tampone. Da ora sono quindi in isolamento obbligatorio. Il medico mi offre anche la possibilità di godere di un permesso dal lavoro, per un paio di settimane, ma rispondo che non ne ho bisogno per ora potendo lavorare in smart working senza sintomi. Chiedo dunque quanto tempo potrei aspettare fino all’esito del tampone: «Tra l’esecuzione e l’esito possono trascorrere anche 7-8 giorni» mi risponde il dottore «stiamo effettuando molti test per i primi sintomi della normale influenza. Purtroppo è così». Il medico mi avverte anche della possibilità di fare il tampone ai drive in, ma non ho un’auto di proprietà e dunque non posso farlo.

Fino a ora (12:30 di lunedì 5 ottobre) non ho ancora ricevuto la chiamata dell’Asl per il tampone. Non appena avrò altre informazioni ve le racconterò qui.

L'app Immuni è scaricabile per iPhone e telefoni Android qui.